Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана

В настоящее время усилия армянской стороны, направленные на срыв мирных соглашений с Азербайджаном, связаны в первую очередь с внутриполитическими проблемами в этой стране.

В настоящее время усилия армянской стороны, направленные на срыв мирных соглашений с Азербайджаном, связаны, в первую очередь, с внутриполитическими проблемами в этой стране.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил военный эксперт, офицер Вооруженных Сил Украины Тарас Березовец.

По его словам, после активизации американской стороны, направленной на выдавливание российской стороны из переговорного процессы, очевидно, что в Ереване решили, что у них появился дополнительный союзник.

"Еще один фактор, обостряющий ситуацию в Армении, связан с их желанием видеть Францию в качестве посредника на переговорах. Официальный Баку, однако, не желает видеть это государство в качестве посредника из-за царящих там проармянских настроений", - сказал он.

Эксперт также отметил, что для всех вовлеченных в процесс очевидно, что если военные столкновения возобновятся, армянская сторона потерпит очередное унизительное поражение, а к этому поражению Армению подталкивают реваншистские круги как внутри власти, так и в оппозиции.

"Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о намерении добиться восстановления территориальной целостности и выполнения своих законных требований. Однако, армянская сторона отказывалась от соответствующих переговоров, а достигнутые на уже состоявшихся переговорах договоренности не были последовательно выполнены", - добавил он.

Т. Березовец подчеркнул, что во время последнего заседания ОДКБ в Ереване организация дистанцировалась от требования официального Еревана, оставив его решать эти вопросы напрямую с руководством Азербайджана:

"В этой ситуации любые попытки затягивания переговорного процесса будут только ухудшать переговорную позицию самой Армении. Однако внутриполитическая ситуация и давление на премьер-министра Пашиняна вызовут все новые и новые проблемы в этом переговорном процессе, которые в случае новой эскалации завершатся очередным военным поражением Армении, в чем не сомневается никто, включая и армянское руководство. Либо же Армения все таки примет для себя сложное и непопулярное внутри страны решение договориться с руководством Азербайджана при участии тех посредников, которые будут устраивать обе стороны".

Тарас Березовец отметил, что Украина заинтересована в успешном завершении этих переговоров:

"Ситуация на Южном Кавказе должна быть разрешена исключительно мирным путем. Позиция украинской стороны в этом отношении последовательна. Армения должна выполнить обязательства, которые брала на себя, заключить договор, чтобы положить конец этой бессмысленной войне и выполнить законное требование Азербайджана о восстановлении территориальной целостности”.