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Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын вновь обратились к армянам

Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын вновь обратились к армянам 08:58 Участники акции, прошедшей на дороге Ханкенди-Лачын, вновь обратились к армянам, проживающим в Карабахском экономическом регионе.
Карабах
19 декабря 2022 г. 09:27
Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын вновь обратились к армянам

Участники акции, прошедшей на дороге Ханкенди-Лачын, вновь обратились к армянам, проживающим в Карабахском экономическом регионе.

Как сообщает сотрудник Report с места событий, участники заявляют, что готовы создать условия для пропуска по территории проведения акции всех мирных армян, в том числе и нуждающихся в помощи - стариков, женщин и детей.

Они заявляют, что данная акция не направлена против мирных армян.

Собравшиеся утверждают, что печально известный российский миллиардер Рубен Варданян намеренно препятствует выезду мирных армян к месту проведения акции для их проезда по дороге, распространяя при этом ложную информацию о том, что азербайджанская сторона создает гуманитарный кризис.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protesters on Khankandi-Lachin road once again appeal to peaceful Armenians
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən aksiyanın iştirakçıları növbəti dəfə dinc ermənilərə müraciət ediblər

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