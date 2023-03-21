Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын получили праздничные гостинцы

Участникам акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, розданы праздничные гостинцы по случаю Новруза.

Участникам акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, розданы праздничные гостинцы по случаю Новруза.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.

Демонстранты продолжают показывать высокую активность, проявляют волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии.

Участники акции не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 100 дней.