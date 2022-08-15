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Times of Malta: Азербайджан полон решимости восстановить Шушу

Times of Malta: Азербайджан полон решимости восстановить Шушу Азербайджан полон решимости восстановить свой культурный город- Шуша.
Карабах
15 августа 2022 г. 13:48
Times of Malta: Азербайджан полон решимости восстановить Шушу

Азербайджан полон решимости восстановить свою культурную столицу - город Шушу, который сейчас находится в руинах.

Как передает Report, об этом говорится в статье председателя Национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО и известного эксперта по всемирному наследию Рэйа Бондина, опубликованное в издании Times of Malta под названием "Шуша – культурная столица в руинах".

Р. Бондин участвовал в международной конференции о постконфликтной гуманитарной помощи в качестве эксперта, которая прошла в Шуше. Он также сотрудничал с Азербайджаном 20 с лишним лет назад, когда готовил оценку Ичери-шехер в Баку на предмет статуса всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Шуша – культурная столица Карабахского региона Азербайджана. Это огромный регион, больше Люксембурга, и более 30 лет он был оккупирован Арменией. Азербайджан вернул себе его только в ходе войны два года назад",- пишет он.

Он отмечает, что азербайджанцы нашли свою горную столицу в полных руинах, большинство зданий было разрушено, от некоторых остался только фасад.

"Однако Азербайджан полон решимости восстановить свою культурную столицу",- заявляет эксперт.

По его словам, Шуша славится лучшими азербайджанскими музыкантами, актерами, поэтами и художниками, что превратило город в культурную столицу Азербайджана, несмотря на ее удаленность от Баку.

"Когда азербайджанцы вернули его себе, здесь не было ни одного полноценно стоящего здания. В городе была красивая архитектура, построенная азербайджанцами с середины 18 века, но большей части ее больше не существует",- говорится в статье.

Он подчеркивает, что теперь азербайджанцы восстанавливают и мечети, и церкви города.

"Жители города очень привязаны к своей родине, но им трудно вернуться, когда армяне сровняли с землей все их дома, а кладбища осквернили и разрушили",- добавил эксперт.

Конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды" прошла в мае в Шуше.

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Версия на английском языке Times of Malta: Azerbaijan determined to rebuild Shusha

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