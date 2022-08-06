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Тело подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре шехида передано семье

Тело подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре шехида передано семье Тело военнослужащего Азербайджанской армии Алиева Бабека Аскер оглу, погибшего 5 августа в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории, передано его семье.
Карабах
6 августа 2022 г. 14:25
Тело подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре шехида передано семье

Тело военнослужащего Азербайджанской армии Алиева Бабека Аскер оглу, погибшего 5 августа в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории, передано его семье.

Как сообщает Report, церемония прощания с шехидом состоится в селе Лекатаг Джульфинского района Нахчыванской АР.

После церемонии шехид будет захоронен на сельском кладбище.

Отметим, что 5 августа военнослужащий азербайджанской армии Алиев Бабек Аскер оглу погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории.

По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olan şəhidin nəşi ailəsinə təhvil verilib

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