Тело подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре шехида передано семье

Тело военнослужащего Азербайджанской армии Алиева Бабека Аскер оглу, погибшего 5 августа в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории, передано его семье.

Тело военнослужащего Азербайджанской армии Алиева Бабека Аскер оглу, погибшего 5 августа в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории, передано его семье.

Как сообщает Report , церемония прощания с шехидом состоится в селе Лекатаг Джульфинского района Нахчыванской АР.

После церемонии шехид будет захоронен на сельском кладбище.

Отметим, что 5 августа военнослужащий азербайджанской армии Алиев Бабек Аскер оглу погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории.

По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В настоящее время следствие по делу продолжается.