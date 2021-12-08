Тейс: Действия Армении должны быть осуждены всеми международными судебными органами

Международный суд ООН принял правильное решение, возложив на Армению ответственность за все акты дискриминации и насилия против Азербайджана, связанные с этническим происхождением и культурным наследием. Об этом Report заявил американский политолог, экспе

Международный суд ООН принял правильное решение, возложив на Армению ответственность за все акты дискриминации и насилия против Азербайджана, связанные с этническим происхождением и культурным наследием. Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

“Власти Армении должны быть привлечены к ответственности за все зверства, совершенные на суверенной территории Азербайджана, и на них должно быть оказано давление, чтобы они вернули все украденное у народа Азербайджана за последние три десятилетия”, - заявил П. Тейс.

По его словам, Армения безжалостно нарушала принципы Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и была вовлечена в организацию этнических чисток в отношении азербайджанского народа на протяжении более трех десятилетий.

“В Армении преобладает расовая дискриминация, а государственная политика дает плохие результаты из-за высокого уровня коррупции в стране. Международный суд принял правильное решение, возложив на Армению ответственность за все акты дискриминации и насилия”, - заявил эксперт.

Тейс отметил, что подобные действия Армении должны быть решительно осуждены международными организациями и всеми международными судебными органами.