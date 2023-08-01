Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали

14:12

Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида, совершенного против жителей Мешали.

Об этом в интервью западному бюро Report сказал Велиеддин Салманов, который в свое время возил продукты питания в село Мешали.

В.Салманов сообщил, что вместе с Хачатуряном работал на автобазе в Ханкенди: “Вместе с Вагифом мы работали на автобазе № 2717, расположенной в Ханкенди. Мы были водителями грузовиков. Он начал работать там раньше меня. Вагиф Хачатурян впоследствии стал водителем директора автобазы Максима Мирзояна. Они не разрешали нам возить продукты в наше село. Преграждали нам путь в селе Бадара. Вагиф Хачатурян лично враждовал с нами”.

По словам В.Салманова, в то время армяне блокировали въезд и выезд из села Мешали: “Мы вместе с участковыми полицейскими везли в село муку и другие продукты питания. Позже и это тоже не разрешили. Ситуация стала еще сложнее. За несколько дней до нападения на село Вагиф Хачатурян на грузовике “ГАЗ-53” объехал окрестности села и записал координаты. Он уточнял пути нападения. Он был одним из тех, кто спланировал преступление против жителей села Мешали. Еще надо сказать, что условия для этого нападения создавали российские военные, служившие в то время там. Двое из этих военнослужащих сказали нашим солдатам, стоявшим на посту в Мешали, что армяне нападут на вас. То есть они знали об этой атаке, но не предотвратили ее. Напротив, они выдавали армянским бандитам боеприпасы и воевали вместе с ними. Я был в Ходжалы в тот день, когда армяне напали на Мешали, и там узнал об этой трагедии. Вагиф Хачатурян и другие участники этого кровопролития понесут наказание”.

Брат Велиеддина Салманова, который был свидетелем событий в Мешали, Зияддин Салманов, который когда-то служил в селе полицейским, сказал, что армяне неоднократно обстреливали его: “Мы знали, что в любой момент ситуация может ухудшиться. Поэтому был создан добровольческий отряд самообороны села Мешали. Я тоже воевал в нем. Во главе вооруженного отряда, напавшего на село Мешали, стояли директор школы села Бадара Беник Гаспарян, Арманик, Илья и Вагиф Хачатуряны. Все они приложили руку к зверствам, совершенным в Мешали”.

Он рассказал, что армяне планировали напасть на Мешали после того, как полностью окружили село: “Большинство жителей села смогли покинуть его. С одной стороны, мы сражались с врагом, а с другой - пытались спасти мирных жителей. Но, к сожалению, мы не смогли защитить всех. Мы были и малочисленны и плохо вооружены”.

Свидетель подчеркнул, что армянские бандиты жестоко убивали мирных жителей в Мешали: “Они убили старика по имени Ганимет, разрядив в его голову весь магазин автомата. Пожилую женщину с длинными волосами по имени Гонча сожгли заживо. Когда мы добрались туда, мы увидели, что женщина полностью сгорела. Вагиф Хачатурян связал руки 2 подросткам и пожилой женщине, поместил их в грузовой отсек машины и увез в качестве заложников. Один из них был братом шехида, сражавшегося вместе со мной. Позже мы узнали, что, несмотря на то, что он был ранен и у него были связаны руки, он смог выбраться из машины и сбежать. Задержание и привлечение к следствию Вагифа Хачатуряна является для нас утешением. Устроившие в Мешали резню мирных жителей заслуживают самого сурового наказания”.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

В ходе резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, а 358 азербайджанцев стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.