Студентка медуниверситета мечтает стать врачом в родном Агдаме

Бывшая вынужденная переселенка и студентка Азербайджанского медицинского университета Айтадж Набиева, отправившаяся сегодня в село Хыдырлы Агдамского района, рассказала о своем желании работать врачом на родной земле.

Бывшая вынужденная переселенка и студентка Азербайджанского медицинского университета Айтадж Набиева, отправившаяся сегодня в село Хыдырлы Агдамского района, рассказала о своем желании работать врачом на родной земле.

"Я никогда не видела Агдам, но старшие всегда рассказывали о его атмосфере и добрых людях. К сожалению, из-за оккупации я не смогла вырасти в этих краях, но Агдам - это земля моих предков. С детства я мечтала об этом дне, и вот он настал", — поделилась Айтадж своими впечатлениями с корреспондентом Report.

По ее словам, она хочет внести вклад в восстановление родного края и помогать его жителям: "Наши шехиды отдали жизнь ради возвращения. Что может быть лучше, чем бескорыстно служить своему народу здесь, на родине? Видеть радость в глазах вернувшихся — это невероятное чувство".

Напомним, что в рамках программы "Великое возвращение", реализуемой по поручению президента Ильхама Алиева, сегодня в село Хыдырлы переселяются 58 семей - в общей сложности 225 человек.