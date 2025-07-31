О нас

Студентка медуниверситета мечтает стать врачом в родном Агдаме

Студентка медуниверситета мечтает стать врачом в родном Агдаме Бывшая вынужденная переселенка и студентка Азербайджанского медицинского университета Айтадж Набиева, отправившаяся сегодня в село Хыдырлы Агдамского района, рассказала о своем желании работать врачом на родной земле.
Карабах
31 июля 2025 г. 08:02
Студентка медуниверситета мечтает стать врачом в родном Агдаме

Бывшая вынужденная переселенка и студентка Азербайджанского медицинского университета Айтадж Набиева, отправившаяся сегодня в село Хыдырлы Агдамского района, рассказала о своем желании работать врачом на родной земле.

"Я никогда не видела Агдам, но старшие всегда рассказывали о его атмосфере и добрых людях. К сожалению, из-за оккупации я не смогла вырасти в этих краях, но Агдам - это земля моих предков. С детства я мечтала об этом дне, и вот он настал", — поделилась Айтадж своими впечатлениями с корреспондентом Report.

По ее словам, она хочет внести вклад в восстановление родного края и помогать его жителям: "Наши шехиды отдали жизнь ради возвращения. Что может быть лучше, чем бескорыстно служить своему народу здесь, на родине? Видеть радость в глазах вернувшихся — это невероятное чувство".

Напомним, что в рамках программы "Великое возвращение", реализуемой по поручению президента Ильхама Алиева, сегодня в село Хыдырлы переселяются 58 семей - в общей сложности 225 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xıdırlı kəndinə köçən Tibb Universitetinin tələbəsi ata yurdunda həkim işləmək arzusundadır

Другие новости из категории

В село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев
ФотоВ село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев
31 июля 2025 г. 07:39
Переселившимся в село Хыдырлы Агдамского района вручены ключи от квартир
ФотоПереселившимся в село Хыдырлы Агдамского района вручены ключи от квартир
25 июля 2025 г. 13:45
Бывшая вынужденная переселенка: Мы с нетерпением ждали дня освобождения Джебраила
Бывшая вынужденная переселенка: Мы с нетерпением ждали дня освобождения Джебраила
25 июля 2025 г. 07:42
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
Очередная группа переселенцев прибыла в село Гасанриз
ФотоОчередная группа переселенцев прибыла в село Гасанриз
24 июля 2025 г. 14:15
В Джебраиле 53 семьям вручены ключи от квартир
ФотоВ Джебраиле 53 семьям вручены ключи от квартир
22 июля 2025 г. 15:23
Бывшая вынужденная переселенка: Я возвращаюсь в родной Джебраил
Бывшая вынужденная переселенка: Я возвращаюсь в родной Джебраил
22 июля 2025 г. 07:10
Жительница Джебраила: Желаю, чтобы все вынужденные переселенцы вернулись в свои родные земли
Жительница Джебраила: Желаю, чтобы все вынужденные переселенцы вернулись в свои родные земли
22 июля 2025 г. 06:50
Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур – это уже небольшой райский уголок
Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур – это уже небольшой райский уголок
19 июля 2025 г. 21:54
Житель Тезебина: В родном селе мы будто начали жизнь заново
Житель Тезебина: В родном селе мы будто начали жизнь заново
19 июля 2025 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi