США приветствуют решимость Азербайджана и Армении возобновить диалог

США приветствуют решимость Азербайджана и Армении возобновить мирный процесс посредством прямого диалога.

США приветствуют решимость Азербайджана и Армении возобновить мирный процесс посредством прямого диалога.

Как передает Report, об этом сказали первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США) и Игорем Ховаевым (Россия).

Они заявили о приверженности Соединенных Штатов продолжить сотрудничество со странами-сопредседателями, чтобы помочь Армении и Азербайджану решить все нерешенные вопросы, в том числе в связи с пропавшими без вести, а также гуманитарным разминированием.

Участники встречи обсудили успешное содействие в проведении первой с ноября 2020 года совместной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которая состоялась на прошлой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Отметив, что 27 сентября является годовщиной начала активных боевых действий, стороны выразили соболезнования в связи с гибелью людей с обеих сторон.

По их мнению, только всеобъемлющая резолюция, в которой рассматриваются все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами и позволить народам региона жить вместе в мире.