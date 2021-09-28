О нас
Report Georgia
Аудио новости

США приветствуют решимость Азербайджана и Армении возобновить диалог

США приветствуют решимость Азербайджана и Армении возобновить диалог США приветствуют решимость Азербайджана и Армении возобновить мирный процесс посредством прямого диалога.
Карабах
28 сентября 2021 г. 00:58
США приветствуют решимость Азербайджана и Армении возобновить диалог

США приветствуют решимость Азербайджана и Армении возобновить мирный процесс посредством прямого диалога.

Как передает Report, об этом сказали первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США) и Игорем Ховаевым (Россия).

Они заявили о приверженности Соединенных Штатов продолжить сотрудничество со странами-сопредседателями, чтобы помочь Армении и Азербайджану решить все нерешенные вопросы, в том числе в связи с пропавшими без вести, а также гуманитарным разминированием.

Участники встречи обсудили успешное содействие в проведении первой с ноября 2020 года совместной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которая состоялась на прошлой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Отметив, что 27 сентября является годовщиной начала активных боевых действий, стороны выразили соболезнования в связи с гибелью людей с обеих сторон.

По их мнению, только всеобъемлющая резолюция, в которой рассматриваются все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами и позволить народам региона жить вместе в мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycan-Ermənistan dialoqunun yenilənməsini alqışlayıb

Другие новости из категории

Сельджук Байрактар в соцсетях поделился постом в связи с Днем памяти
Сельджук Байрактар в соцсетях поделился постом в связи с Днем памяти
27 сентября 2021 г. 23:05
Сотрудник Report: Мы были первыми, кто встретил войну
ВидеоСотрудник Report: Мы были первыми, кто встретил войну
27 сентября 2021 г. 19:30
Российский эксперт: Многие пункты трехстороннего заявления не выполняются
Российский эксперт: Многие пункты трехстороннего заявления не выполняются
27 сентября 2021 г. 16:52
Марков: Азербайджан, создав мощную армию, обеспечил себе историческую победу
Марков: Азербайджан, создав мощную армию, обеспечил себе историческую победу
27 сентября 2021 г. 16:14
Брайза: Геополитическое напряжение в регионе уменьшилось c окончанием 44-дневной войны
Брайза: Геополитическое напряжение в регионе уменьшилось c окончанием 44-дневной войны
27 сентября 2021 г. 15:14
Зарубежные путешественники посетили Агдамский район
ФотоЗарубежные путешественники посетили Агдамский район
27 сентября 2021 г. 14:42
Французская газета Le Monde опубликовала статью об итогах Карабахской войны
Французская газета Le Monde опубликовала статью об итогах Карабахской войны
27 сентября 2021 г. 14:38
Первый пилотный проект умного села в Зангиланском районе будет готов к началу года
Первый пилотный проект "умного села" в Зангиланском районе будет готов к началу года
27 сентября 2021 г. 14:10
Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху проведет очередную встречу в октябре
Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху проведет очередную встречу в октябре
27 сентября 2021 г. 14:02
В посольстве Казахстана почтили память шехидов Отечественной войны
В посольстве Казахстана почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi