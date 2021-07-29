Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана посетили в Физули - ОБНОВЛЕНО

Делегации во главе со спикерами Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером посетили Физули.

Делегации во главе со спикерами Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером посетили Физули.

Как сообщает командированный в регион корреспондент Report, члены делегаций были проинформированы о разрушениях, совершенных армянскими вандалами в период оккупации района, а также о ремонтно-восстановительных работах после освобождения Физули.

После осмотра разрушенных армянскими вандалами зданий Дома культуры Физули - Драматического театра и Архивного управления, гости ознакомились с ходом строительства Международного аэропорта Физули, а также подстанции "Физули".

14.07

Завершена поездка в Шушу делегаций во главе со спикерами Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.

Командированный в Шушу сотрудник Report сообщает, что делегации во главе со спикерами парламентов отправились из Шуши в Физули.

В ходе поездки председатели парламентов ознакомятся с разрушениями, актами вандализма, совершенными армянами в Физули в период оккупации, и проводимыми в настоящее время восстановительно-реконструкционными работами.