Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана отправились в Физули

Завершена поездка в Шушу делегаций во главе со спикерами Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.
Командированный в Шушу сотрудник Report сообщает, что делегации во главе со спикерами парламентов отправились из Шуши в Физули.
В ходе поездки председатели парламентов ознакомятся с разрушениями, актами вандализма, совершенными армянами в Физули в период оккупации, и проводимыми в настоящее время восстановительно-реконструкционными работами.