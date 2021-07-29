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Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана отправились в Физули

Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана отправились в Физули Завершена поездка в Шушу делегаций во главе со спикерами Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.
Карабах
29 июля 2021 г. 14:07
Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана отправились в Физули
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Завершена поездка в Шушу делегаций во главе со спикерами Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.

Командированный в Шушу сотрудник Report сообщает, что делегации во главе со спикерами парламентов отправились из Шуши в Физули.

В ходе поездки председатели парламентов ознакомятся с разрушениями, актами вандализма, совершенными армянами в Физули в период оккупации, и проводимыми в настоящее время восстановительно-реконструкционными работами.

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Версия на английском языке Parliamentary speakers of Azerbaijan, Turkey and Pakistan leaves for Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlamentlərinin sədrləri Füzuliyə yola düşüblər

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