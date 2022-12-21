Спецпредставитель: В Шуше восстановлено семь исторических памятников, реставрируются еще 10

В Шуше восстановлено 7 исторических памятников, сейчас реставрируется еще 10.

В Шуше восстановлено семь исторических памятников, сейчас реставрируются еще 10.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Он отметил, что после освобождения от оккупации были предприняты важные шаги по восстановлению историко-культурного наследия города: "В настоящее время восстанавливаются многие религиозные памятники. На сегодняшний день восстановлено семь памятников. Сейчас реставрируются еще 10 исторических памятников с участием местных и зарубежных специалистов. В их числе три мечети. Работы планируется завершить в конце следующего года".