О нас

Спецпредставитель: В Шуше восстановлено семь исторических памятников, реставрируются еще 10

Спецпредставитель: В Шуше восстановлено семь исторических памятников, реставрируются еще 10 В Шуше восстановлено 7 исторических памятников, сейчас реставрируется еще 10.
Карабах
21 декабря 2022 г. 17:28
Спецпредставитель: В Шуше восстановлено семь исторических памятников, реставрируются еще 10

В Шуше восстановлено семь исторических памятников, сейчас реставрируются еще 10.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Он отметил, что после освобождения от оккупации были предприняты важные шаги по восстановлению историко-культурного наследия города: "В настоящее время восстанавливаются многие религиозные памятники. На сегодняшний день восстановлено семь памятников. Сейчас реставрируются еще 10 исторических памятников с участием местных и зарубежных специалистов. В их числе три мечети. Работы планируется завершить в конце следующего года".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Special envoy: 7 historical monuments restored in Shusha, work underway on 10 others
Версия на азербайджанском языке Xüsusi nümayəndə: "Şuşada 7 tarixi abidə bərpa olunub, hazırda 10-u bərpa edilir"

Самое важное

Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 15:10
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
На проведение конкурса Восхождение министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
20 декабря 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi