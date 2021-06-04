Спецпредставитель президента: Ведутся работы по оценке нанесенного Агдаму ущерба

"В ходе 44-дневной войны наша победоносная армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли, которые около 30 лет были оккупированы ненавистным врагом".

"В ходе 44-дневной войны наша победоносная армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли, которые около 30 лет были оккупированы ненавистным врагом".

Как передает Report, об этом журналистам в освобожденном от оккупации Агдамском районе заявил спецпредставитель президента Эмин Гусейнов.

Он напомнил, что под руководством и по поручению президента создан координационный штаб для централизованного решения вопросов на деоккупированных территориях:

"Штаб совместно с соответствующими структурами выполняет на этих территориях восстановительно-созидательные работы. Недавно соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева учреждено спецпредставительство президента по освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам. В первую очередь была проведена презентация генплана города Агдам. Уже ведутся работы по оценке причиненного ущерба".