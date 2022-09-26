Спецпредставитель президента: Мы с гордостью чтим память наших шехидов, вернувших нас в Карабах

"Мы с гордостью вспоминаем наших шехидов, вернувший нас в родной Карабах".

"Мы с гордостью вспоминаем наших шехидов, вернувший нас в родной Карабах".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"Сегодня день наших шехидов, ставших преградой для врага, пожертвовавших собой ради Родины. Мы с гордостью чтим память наших шехидов, вернувших нас в наш родной Карабах, которым всегда удавалось водрузить наш флаг на родной земле!", - отметил спецпредставитель президента.