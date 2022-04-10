Спецпредставитель ЕС: Необходимо всеобъемлющее урегулирование между Азербайджаном и Арменией

"Во время второй трехсторонней встречи в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель выразил желание как можно скорее достичь мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. С этой целью было решено поручить министрам иностранных дел подготовит

"Во время второй трехсторонней встречи в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель выразил желание как можно скорее достичь мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. С этой целью было решено поручить министрам иностранных дел подготовить будущее мирное соглашение, включающее все необходимые вопросы".

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Я не хотел бы перечислять, что будет, и что не будет включено в договор. Опять же, в конечном итоге именно стороны должны договориться о содержании двустороннего мирного договора. Со своей стороны, безусловно, могу повторить нашу позицию, о которой все знают, в пользу всеобъемлющего армяно-азербайджанского урегулирования, в котором были бы решены все актуальные вопросы. Мы знаем о разногласиях между Арменией и Азербайджаном в отношении будущего региона. Об этом неоднократно заявлялось публично", - сказал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу.

"Мы надеемся, что обе стороны смогут перевернуть страницу конфликта в регионе и конструктивно участвовать в мирных переговорах. В ходе второй трехсторонней встречи ЕС подтвердил готовность помочь сторонам двигаться в этом направлении.

Как известно, в заявлении председателя Шарля Мишеля в соответствии с Сочинским заявлением от 26 ноября 2021 года принято решение о созыве совместной Пограничной комиссии до конца апреля. Его мандатом станет делимитация двусторонней границы между Арменией и Азербайджаном, обеспечение стабильной ситуации безопасности вдоль и вблизи границы. "Президент Шарль Мишель подтвердил готовность ЕС дать совет и поддержку".

"Видимо, в его заявлении явно говорится о двусторонней границе между Арменией и Азербайджаном. Однако в целом мы считаем, что для решения всех вопросов, лежащих в основе конфликта, который длится более 30 лет, необходимо всеобъемлющее урегулирование.

Как было объявлено 6 апреля, лидеры Армении и Азербайджана договорились поручить министрам иностранных дел проработать будущее мирное соглашение. Поэтому мы понимаем, что эти переговоры будут вести в первую очередь министры иностранных дел двух стран, и считаем, что потребуется участие многих других ведомств и сторон, так как речь идет о комплексном решении", - отметил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе.

Он приветствовал встречу лидеров Армении и Азербайджана под эгидой президента Совета Европы под эгидой президента Польши, а также начало возможного процесса мирного соглашения: "ЕС приветствует все позитивные заявления, сделанные в поддержку второй трехсторонней встречи в Брюсселе и ее результатов.

Что касается Совместной пограничной комиссии, то хотел бы напомнить, что в заявлении президента Мишеля четко сказано, что обязательства и договоренности, достигнутые в Брюсселе 6 апреля, соответствуют Сочинской декларации от 26 ноября 2021 года.

ЕС, естественно, заинтересован в безопасности, стабильности и процветании по соседству, и я считаю, что наши усилия дополняют любые другие обязательства по поддержке армян и азербайджанцев в достижении прочного мира и безопасности в регионе на благо всех".