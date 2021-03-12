Спецпредставитель ЕС: Армия Азербайджана накопила опыт в этой войне

Свои соболезнования он выразил 12 марта на встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым в Баку

Находящийся в Азербайджане специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар выразил соболезнования семьям военнослужащих и мирных жителей, павших шехидами в Отечественной войне.

Как сообщает Report, свои соболезнования он выразил 12 марта на встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым в Баку.

Т.Клаар, отметил, что внимательно следил за всеми вооруженными столкновениями между Арменией и Азербайджаном, в частности за войной, которая произошла осенью прошлого года, подчеркнул важность поддержания стабильности в регионе Южного Кавказа. Он также отметил, что Евросоюз поддерживает все шаги, предпринимаемые в этом направлении.

Т.Клаар отметил, что Азербайджанская армия накопила значительный опыт в этой войне.