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Спецпредставитель ЕС: Армия Азербайджана накопила опыт в этой войне

Спецпредставитель ЕС: Армия Азербайджана накопила опыт в этой войне Свои соболезнования он выразил 12 марта на встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым в Баку
Карабах
12 марта 2021 г. 13:11
Спецпредставитель ЕС: Армия Азербайджана накопила опыт в этой войне

Находящийся в Азербайджане специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар выразил соболезнования семьям военнослужащих и мирных жителей, павших шехидами в Отечественной войне.

Как сообщает Report, свои соболезнования он выразил 12 марта на встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым в Баку.

Т.Клаар, отметил, что внимательно следил за всеми вооруженными столкновениями между Арменией и Азербайджаном, в частности за войной, которая произошла осенью прошлого года, подчеркнул важность поддержания стабильности в регионе Южного Кавказа. Он также отметил, что Евросоюз поддерживает все шаги, предпринимаемые в этом направлении.

Т.Клаар отметил, что Азербайджанская армия накопила значительный опыт в этой войне.

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Версия на английском языке EU Special Representative expresses his condolences to families of Shehids
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi: "Azərbaycan Ordusu müharibədə əhəmiyyətli təcrübə qazanıb"

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