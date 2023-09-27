О нас

Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии

Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии Украина всегда поддерживала восстановление территориальной целостности Азербайджана. Антитеррористические мероприятия, осуществленные на прошлой неделе, также подтверждают восстановление территориальной целостности, суверенитета Азербайджана.
Карабах
27 сентября 2023 г. 11:56
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии

Украина всегда поддерживала восстановление территориальной целостности Азербайджана. Антитеррористические мероприятия, осуществленные на прошлой неделе, также подтверждают восстановление территориальной целостности, суверенитета Азербайджана.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил специальный представитель президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Федор Вениславский, комментируя антитеррористические мероприятия азербайджанской армии в Карабахе.

Он отметил, что восстановление суверенитета Азербайджана на всей его территории - это огромный успех: “Мы приветствуем эти шаги Азербайджана. К сожалению, в ходе мероприятий погибли люди. Если бы не Россия, которая создает напряженность повсюду на постсоветском пространстве, не было бы потерь. Восстановление суверенитета Азербайджана на всей его территории - это огромный успех. Азербайджан сам реализовал нормы международного права. Думаю, это хороший прецедент".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zelenskyy's representative in parliament: 'We welcome steps of Azerbaijani Army'
Версия на азербайджанском языке Zelenskinin xüsusi nümayəndəsi: "Azərbaycan Ordusunun addımlarını alqışlayırıq"

Другие новости из категории

Посольство США почтит минутой молчания память шехидов
Посольство США почтит минутой молчания память шехидов
27 сентября 2023 г. 12:02
Минздрав Армении уточнил данные о погибших при взрыве на АЗС в Ханкенди
Минздрав Армении уточнил данные о погибших при взрыве на АЗС в Ханкенди
27 сентября 2023 г. 09:41
Азербайджанская полиция и медики помогли армянским жителям Карабаха
ФотоАзербайджанская полиция и медики помогли армянским жителям Карабаха
26 сентября 2023 г. 23:07
Эрдоган: Отношение Азербайджана к армянам в Карабахе выше всяких похвал
Эрдоган: Отношение Азербайджана к армянам в Карабахе выше всяких похвал
26 сентября 2023 г. 21:19
Сотрудники ГПС Азербайджана раздают воду армянам
ВидеоСотрудники ГПС Азербайджана раздают воду армянам
26 сентября 2023 г. 20:00
Хикмет Гаджиев: Сотрудники азербайджанской полиции раздают армянским жителям воду
Хикмет Гаджиев: Сотрудники азербайджанской полиции раздают армянским жителям воду
26 сентября 2023 г. 13:59
Хикмет Гаджиев: Больницы в ряде районов Азербайджана готовы к приему пациентов из Ханкенди
Хикмет Гаджиев: Больницы в ряде районов Азербайджана готовы к приему пациентов из Ханкенди
26 сентября 2023 г. 12:24
​​Из Баку в Ханкенди отправлена медицинская помощь
Фото​​Из Баку в Ханкенди отправлена медицинская помощь
25 сентября 2023 г. 23:46
МИД РФ: Отрицание Ереваном присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований накаляло обстановку
МИД РФ: Отрицание Ереваном присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований накаляло обстановку
25 сентября 2023 г. 17:23
Кремль: Миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянскими жителями Карабаха и Баку
Кремль: Миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянскими жителями Карабаха и Баку
25 сентября 2023 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi