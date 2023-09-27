Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии

Украина всегда поддерживала восстановление территориальной целостности Азербайджана. Антитеррористические мероприятия, осуществленные на прошлой неделе, также подтверждают восстановление территориальной целостности, суверенитета Азербайджана.

Украина всегда поддерживала восстановление территориальной целостности Азербайджана. Антитеррористические мероприятия, осуществленные на прошлой неделе, также подтверждают восстановление территориальной целостности, суверенитета Азербайджана.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил специальный представитель президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Федор Вениславский, комментируя антитеррористические мероприятия азербайджанской армии в Карабахе.

Он отметил, что восстановление суверенитета Азербайджана на всей его территории - это огромный успех: “Мы приветствуем эти шаги Азербайджана. К сожалению, в ходе мероприятий погибли люди. Если бы не Россия, которая создает напряженность повсюду на постсоветском пространстве, не было бы потерь. Восстановление суверенитета Азербайджана на всей его территории - это огромный успех. Азербайджан сам реализовал нормы международного права. Думаю, это хороший прецедент".