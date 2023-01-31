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Сотрудники чешского телевидения освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын

Сотрудники чешского телевидения освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын Сотрудники чешского телевидения прибыли на место проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
31 января 2023 г. 15:43
Сотрудники чешского телевидения освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын

Сотрудники чешского телевидения прибыли на место проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, в настоящее время журналистов информируют о причинах акции.

Представители чешского СМИ ведут съемку на месте акции протеста, демонстранты скандируют лозунги, призывающие к защите окружающей среды.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 51-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Czech TV to cover protests on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiyanı işıqlandırmaq üçün Çexiya televiziyasının əməkdaşları gəliblər

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