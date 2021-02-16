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Сопредседатели Минской группы о переговорах с главами МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы о переговорах с главами МИД Азербайджана и Армении 16 февраля сопредседатели провели переговоры в формате видеоконференцсвязи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и отдельно с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном
Карабах
16 февраля 2021 г. 21:41
Сопредседатели Минской группы о переговорах с главами МИД Азербайджана и Армении

16 февраля сопредседатели провели переговоры в формате видеоконференцсвязи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и отдельно с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

Как передает Report со ссылкой на ОБСЕ, в переговорах говорах участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Сопредседатели провели с каждым министром продолжительный и предметный обмен мнениями по вопросам, связанным с обеспечением стабильности в регионе, модальностями процесса посредничества и ролью личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

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Версия на азербайджанском языке Həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri ilə danışıqlara dair bəyanat yaydılar

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