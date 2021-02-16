Сопредседатели Минской группы о переговорах с главами МИД Азербайджана и Армении

16 февраля сопредседатели провели переговоры в формате видеоконференцсвязи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и отдельно с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном

16 февраля сопредседатели провели переговоры в формате видеоконференцсвязи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и отдельно с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

Как передает Report со ссылкой на ОБСЕ, в переговорах говорах участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Сопредседатели провели с каждым министром продолжительный и предметный обмен мнениями по вопросам, связанным с обеспечением стабильности в регионе, модальностями процесса посредничества и ролью личного представителя действующего председателя ОБСЕ.