Солтан Мамедов: Мы должны стать примером сотрудничества на Южном Кавказе

Все мы нуждаемся во взаимном уважении, сотрудничестве. Мы должны стать примером сотрудничества на Южном Кавказе.

"Все мы нуждаемся во взаимном уважении, сотрудничестве. Мы должны стать примером сотрудничества на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи Евронест в Ереване.

“Предлагаемый нами формат - это развитие, безопасность региона. Мы предлагаем проекты, имеющие большое экономическое значение. После окончания конфликта Азербайджан заявил о готовности к демаркации границ с Арменией. В этом вопросе из Армении нам даны позитивные сигналы", - сказал депутат.