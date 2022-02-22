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Солтан Мамедов: Мы должны стать примером сотрудничества на Южном Кавказе

Солтан Мамедов: Мы должны стать примером сотрудничества на Южном Кавказе Все мы нуждаемся во взаимном уважении, сотрудничестве. Мы должны стать примером сотрудничества на Южном Кавказе.
Карабах
22 февраля 2022 г. 11:18
Солтан Мамедов: Мы должны стать примером сотрудничества на Южном Кавказе

"Все мы нуждаемся во взаимном уважении, сотрудничестве. Мы должны стать примером сотрудничества на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи Евронест в Ереване.

“Предлагаемый нами формат - это развитие, безопасность региона. Мы предлагаем проекты, имеющие большое экономическое значение. После окончания конфликта Азербайджан заявил о готовности к демаркации границ с Арменией. В этом вопросе из Армении нам даны позитивные сигналы", - сказал депутат.

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Версия на английском языке MP: "We must become an example of cooperation in the South Caucasus"
Версия на азербайджанском языке Soltan Məmmədov: "Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın nümunəsinə çevrilməliyik"

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