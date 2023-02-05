СМИ: Восстановление территорий, освобожденных Азербайджаном от оккупации, является опытом для Украины

Восстановление территорий, освобожденных Азербайджаном от оккупации, является опытом для Украины.

Восстановление территорий, освобожденных Азербайджаном от оккупации, является опытом для Украины.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете, подготовленный "5 каналом" Украины.

Подчеркивается, что с окончания войны прошло два года. Более 8 тысяч погибших военных с обеих сторон за 44 дня боевых действий. Азербайджан отпраздновал победу, которой ждал почти 30 лет. Как удалось азербайджанцам восстановить историческую справедливость и какую науку из этого может извлечь Украина? На деоккупированных территориях Карабаха продолжается и разминирование, и строительство:

"Уже два года Азербайджан восстанавливает отвоеванные территории Карабаха. Это место превратилось в огромное строительство. Строят дороги, кладут новый асфальт, реставрируют старые мечети, строят мосты. Еще два года назад на этом месте работали бульдозеры и расчищали территорию для взлетных полос. Сейчас здесь аэропорт. Баку не превращает возвращенные территории в памятники кровавому прошлому, а творит здесь будущее. На освободившихся территориях настоящий строительный бум. Но чтобы приступить к строительству, нужно было разминировать эту территорию, а это тысячи гектаров земли, усеянной минами и неразорванными снарядами.

"Только в Агдамском районе было освобождено более 68 тысяч гектаров земли. Из них, на сегодняшний день, разминировано почти 17 тысяч гектаров территории", – говорит менеджер по разминированию ANAMА Халиг Зульфюгаров.

То есть, за два года ежедневной работы саперам удалось разминировать только четвертую часть Агдамского района. Баку вовлекло в этот процесс не только государственные организации, но и частные.

"Здесь была линия окопов. Так что, кроме мин, земля была усеяна гильзами и осколками от снарядов. Шли дожди, и весь этот металл прятался под землю. Теперь, когда идешь с металлоискателем, то он пищит чуть ли не на каждом сантиметре. Мы разминируем вручную, мы должны проверить. На это уходит очень много времени", – добавил Х.Зульфюгаров.

Задействуют собак и технику. Азербайджанцы просто перепахивают сотни гектаров смертоносной земли исполинскими тралами. Конфликт за Карабах между Арменией и Азербайджаном вспыхнул еще в советское время в конце восьмидесятых. Его активная фаза продолжалась до 1994 года. С тех пор регион напоминал взрывающийся время от времени спящий вулкан, и таки разгорелся с новой силой осенью 2020-го.

Город-призрак, или Кавказская Хиросима – именно так азербайджанцы называют город Агдам после 27 лет оккупации. Во время Карабахской войны Агдам был одним из форпостов азербайджанских войск. После ожесточенных боев город был окружен и уничтожен "Градами" под фундамент. Сейчас Россия использует такую же тактику в Украине. Если она не может взять город, то просто стирает его с лица земли тяжелыми снарядами.

Такое впечатление, что здесь была ковровая бомбардировка. В городе уцелела только мечеть. Азербайджанцы хорошо знают, какой могущественный враг скрывался за спинами их прямого противника. Россия открыто не включалась в конфликт, впрочем, по хорошо известной схеме поддерживала противостояние на Кавказе на стороне армян.

"После первой войны около 4 тыс. азербайджанцев числятся без вести пропавшими", – рассказал спецпредставитель президента Азербайджана в Карабахе Араз Иманов.

Уже после возвращения оккупированных территорий азербайджанцы стали находить места массовых захоронений.

"Около 20 человек похоронены вместе в одежде со связанными руками и простреленными черепами. Их находили случайно работники, занимавшиеся строительством", - заверил Араз Иманов.

Город Физули так же в руинах, как и Агдам. Однако этот город не бомбили, просто разбирали здания. С таким же мародерством столкнулась и Украина, когда россияне воровали из домов мирных украинцев даже унитазы.

"Люди, когда бросали эти дома, это был город. Его разбирали. Это в течение 30 лет разбирали камни", – подытожил Араз Иманов.

Теперь, чтобы вернуть сюда жизнь после долгих лет оккупации, нужно приложить титанические усилия. Иногда проще пробить дорогу через скалы, чем проложить тропу к тому, кого видел в прицел. И мы украинцы это понимаем по собственному опыту".