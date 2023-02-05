СМИ: Восстановление территорий, освобожденных Азербайджаном от оккупации, является опытом для Украины

Восстановление территорий, освобожденных Азербайджаном от оккупации, является опытом для Украины.
Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете, подготовленный "5 каналом" Украины.
Подчеркивается, что с окончания войны прошло два года. Более 8 тысяч погибших военных с обеих сторон за 44 дня боевых действий. Азербайджан отпраздновал победу, которой ждал почти 30 лет. Как удалось азербайджанцам восстановить историческую справедливость и какую науку из этого может извлечь Украина? На деоккупированных территориях Карабаха продолжается и разминирование, и строительство:
"Уже два года Азербайджан восстанавливает отвоеванные территории Карабаха. Это место превратилось в огромное строительство. Строят дороги, кладут новый асфальт, реставрируют старые мечети, строят мосты. Еще два года назад на этом месте работали бульдозеры и расчищали территорию для взлетных полос. Сейчас здесь аэропорт. Баку не превращает возвращенные территории в памятники кровавому прошлому, а творит здесь будущее. На освободившихся территориях настоящий строительный бум. Но чтобы приступить к строительству, нужно было разминировать эту территорию, а это тысячи гектаров земли, усеянной минами и неразорванными снарядами.
"Только в Агдамском районе было освобождено более 68 тысяч гектаров земли. Из них, на сегодняшний день, разминировано почти 17 тысяч гектаров территории", – говорит менеджер по разминированию ANAMА Халиг Зульфюгаров.
То есть, за два года ежедневной работы саперам удалось разминировать только четвертую часть Агдамского района. Баку вовлекло в этот процесс не только государственные организации, но и частные.
"Здесь была линия окопов. Так что, кроме мин, земля была усеяна гильзами и осколками от снарядов. Шли дожди, и весь этот металл прятался под землю. Теперь, когда идешь с металлоискателем, то он пищит чуть ли не на каждом сантиметре. Мы разминируем вручную, мы должны проверить. На это уходит очень много времени", – добавил Х.Зульфюгаров.
Задействуют собак и технику. Азербайджанцы просто перепахивают сотни гектаров смертоносной земли исполинскими тралами. Конфликт за Карабах между Арменией и Азербайджаном вспыхнул еще в советское время в конце восьмидесятых. Его активная фаза продолжалась до 1994 года. С тех пор регион напоминал взрывающийся время от времени спящий вулкан, и таки разгорелся с новой силой осенью 2020-го.
Город-призрак, или Кавказская Хиросима – именно так азербайджанцы называют город Агдам после 27 лет оккупации. Во время Карабахской войны Агдам был одним из форпостов азербайджанских войск. После ожесточенных боев город был окружен и уничтожен "Градами" под фундамент. Сейчас Россия использует такую же тактику в Украине. Если она не может взять город, то просто стирает его с лица земли тяжелыми снарядами.
Такое впечатление, что здесь была ковровая бомбардировка. В городе уцелела только мечеть. Азербайджанцы хорошо знают, какой могущественный враг скрывался за спинами их прямого противника. Россия открыто не включалась в конфликт, впрочем, по хорошо известной схеме поддерживала противостояние на Кавказе на стороне армян.
"После первой войны около 4 тыс. азербайджанцев числятся без вести пропавшими", – рассказал спецпредставитель президента Азербайджана в Карабахе Араз Иманов.
Уже после возвращения оккупированных территорий азербайджанцы стали находить места массовых захоронений.
"Около 20 человек похоронены вместе в одежде со связанными руками и простреленными черепами. Их находили случайно работники, занимавшиеся строительством", - заверил Араз Иманов.
Город Физули так же в руинах, как и Агдам. Однако этот город не бомбили, просто разбирали здания. С таким же мародерством столкнулась и Украина, когда россияне воровали из домов мирных украинцев даже унитазы.
"Люди, когда бросали эти дома, это был город. Его разбирали. Это в течение 30 лет разбирали камни", – подытожил Араз Иманов.
Теперь, чтобы вернуть сюда жизнь после долгих лет оккупации, нужно приложить титанические усилия. Иногда проще пробить дорогу через скалы, чем проложить тропу к тому, кого видел в прицел. И мы украинцы это понимаем по собственному опыту".