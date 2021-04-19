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Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны

Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны У Нурлана Абилова остались два сына - 3 и 5 лет
Карабах
19 апреля 2021 г. 11:24
Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
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Военнослужащий Азербайджанской армии, получивший ранение и пробывший 6 месяцев в коме Нурлан Абилов, стал шехидом.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Масаллинского района.

Уроженец районного села Агакишибейли 26-летний Н.Абилов скончался сегодня утром.

Он будет предан земле в родном Масаллинском районе.

Нурлан Абилов родился в 1994 году в селе Агакишибейли Масаллинского района. С первых дней Отечественной войны вступил в ряды армии. 8 октября в боях за Физулинский район был тяжело ранен в голову и получал лечение в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил Азербайджана.

У Нурлана Абилова остались два сына - 3 и 5 лет.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоAltı aydır komada qalan Vətən müharibəsi qazisi şəhid olub

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