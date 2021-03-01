"Sinhua" посвятило статью пресс-конференции президента Ильхама Алиева

Массовая вакцинация от COVID-19 в Азербайджане началась с января нынешнего года

Испаноязычная редакция агентства "Синьхуа" издала статью о состоявшейся 26 февраля 2021 года пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева для представителей местных и зарубежных СМИ.

По сообщению Report, в публикации под заголовком "Президент Азербайджана: Наши китайские партнеры выполняют свои обязательства", в частности, говорится:

"26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил китайских партнеров за выполнение обязательств по поставкам вакцин от коронавируса, в то же время выразив обеспокоенность в связи с неравенством при глобальном распределении вакцин.

"Несмотря на все заявления о солидарности, о совместной борьбе с этой бедой, на практике мы видим совершенно противоположное. Некоторые страны, например, закупили в 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно. Значит, получается, что кому-то не хватит", - отметил президент Азербайджана в ходе пресс-конференции.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан с самого начала присоединился также к международной системе обмена вакцинами COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения.

Отметив, что китайские партнеры привержены своим обязательствам, президент Азербайджана посетовал на то, что его страна все еще не получила вакцины AstraZeneca - Oxford, Pfizer - BioNTech и Moderna, распределяемые в рамках механизма COVAX.

"И нам не говорят, когда мы их получим", - добавил президент Азербайджана.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Азербайджане началась с января нынешнего года. Задействован препарат "CoronaVac", разработанный китайской фармацевтической компанией "Sinovac".