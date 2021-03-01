"Sinhua" посвятило статью пресс-конференции президента Ильхама Алиева

Испаноязычная редакция агентства "Синьхуа" издала статью о состоявшейся 26 февраля 2021 года пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева для представителей местных и зарубежных СМИ.
По сообщению Report, в
"26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил китайских партнеров за выполнение обязательств по поставкам вакцин от коронавируса, в то же время выразив обеспокоенность в связи с неравенством при глобальном распределении вакцин.
"Несмотря на все заявления о солидарности, о совместной борьбе с этой бедой, на практике мы видим совершенно противоположное. Некоторые страны, например, закупили в 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно. Значит, получается, что кому-то не хватит", - отметил президент Азербайджана в ходе пресс-конференции.
Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан с самого начала присоединился также к международной системе обмена вакцинами COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения.
Отметив, что китайские партнеры привержены своим обязательствам, президент Азербайджана посетовал на то, что его страна все еще не получила вакцины AstraZeneca - Oxford, Pfizer - BioNTech и Moderna, распределяемые в рамках механизма COVAX.
"И нам не говорят, когда мы их получим", - добавил президент Азербайджана.
Массовая вакцинация от COVID-19 в Азербайджане началась с января нынешнего года. Задействован препарат "CoronaVac", разработанный китайской фармацевтической компанией "Sinovac".