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Шуша и сербский город Нови-Пазар стали побратимами

Шуша и сербский город Нови-Пазар стали побратимами Между азербайджанским городом Шуша и сербским городом Нови-Пазар подписан меморандум о побратимстве.
Карабах
17 марта 2023 г. 11:57
Шуша и сербский город Нови-Пазар стали побратимами

Между азербайджанским городом Шуша и сербским городом Нови-Пазар подписан меморандум о побратимстве.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, документ подписали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Нови-Пазар Нихад Бишевач.

Впервые после освобождения города Шуша от оккупации здесь был подписан меморандум о побратимстве.

Отметим, что делегация во главе с мэром города Нови-Пазар Нихадом Бишевачем находится с визитом в Шуше.

Визит состоялся по приглашению специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Shusha and Serbia's Novi Pazar become sister cities
Версия на азербайджанском языке Şuşa ilə Serbiyanın Novi Pazar şəhəri qardaşlaşıb 

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