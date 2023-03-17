Шуша и сербский город Нови-Пазар стали побратимами

Между азербайджанским городом Шуша и сербским городом Нови-Пазар подписан меморандум о побратимстве.

Между азербайджанским городом Шуша и сербским городом Нови-Пазар подписан меморандум о побратимстве.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, документ подписали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Нови-Пазар Нихад Бишевач.

Впервые после освобождения города Шуша от оккупации здесь был подписан меморандум о побратимстве.

Отметим, что делегация во главе с мэром города Нови-Пазар Нихадом Бишевачем находится с визитом в Шуше.

Визит состоялся по приглашению специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе.