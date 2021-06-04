О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт

Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт Максим Шевченко выразил свои соболезнования родным и близким погибших в Кельбаджаре представителей СМИ
Карабах
4 июня 2021 г. 17:30
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт

"Если журналисты погибли, передвигаясь по тем территориям, где разрешено было находиться и не было риска подорваться, то установленная там мина - диверсия и теракт. Отказ армянами выдавать карты минных полей – безобразие. Это должно быть одним из главных требований Азербайджана". Об этом российскому бюро Report сообщил Российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

По мнению эксперта, мины устанавливались в Карабахе в хаотичном порядке: "Это понятно, даже если посмотреть на то, как армяне вели себя в азербайджанских городах и селах, на пейзаж Агдама, разрушенного дотла как Хиросима, на тот хаос на оккупированных ранее территориях".

"Азербайджан должен подготовить международную Белую книгу, сборник по итогам военных преступлений. Есть Белая книга по преступлениям нацистов, по результатам войны в Ираке, например. Я считаю, что нужно сделать такую белую книгу по итогам оккупации Карабаха", - предложил Шевченко.

Он также выразил свои соболезнования родным и близким погибших в Кельбаджаре представителей СМИ.

4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şevçenko: "Azərbaycanlı jurnalistlərin minaya düşməsi diversiya və terror aktıdır"
Версия на английском языке Shevchenko: Azerbaijani journalists’ blowing up on mine – sabotage, terror attack

Самое читаемое

Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
31 мая 2021 г. 12:59
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
31 мая 2021 г. 11:29
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
31 мая 2021 г. 09:47
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
ФотоПосольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 15:23
Президент: Мы создадим такой Агдам, который станет примером для всего мира
Президент: Мы создадим такой Агдам, который станет примером для всего мира
29 мая 2021 г. 01:32
В Баку 7-летний мальчик за рулем насмерть задавил брата
В Баку 7-летний мальчик за рулем насмерть задавил брата
29 мая 2021 г. 12:15
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
29 мая 2021 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi