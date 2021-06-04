Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт

Максим Шевченко выразил свои соболезнования родным и близким погибших в Кельбаджаре представителей СМИ

"Если журналисты погибли, передвигаясь по тем территориям, где разрешено было находиться и не было риска подорваться, то установленная там мина - диверсия и теракт. Отказ армянами выдавать карты минных полей – безобразие. Это должно быть одним из главных требований Азербайджана". Об этом российскому бюро Report сообщил Российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

По мнению эксперта, мины устанавливались в Карабахе в хаотичном порядке: "Это понятно, даже если посмотреть на то, как армяне вели себя в азербайджанских городах и селах, на пейзаж Агдама, разрушенного дотла как Хиросима, на тот хаос на оккупированных ранее территориях".

"Азербайджан должен подготовить международную Белую книгу, сборник по итогам военных преступлений. Есть Белая книга по преступлениям нацистов, по результатам войны в Ираке, например. Я считаю, что нужно сделать такую белую книгу по итогам оккупации Карабаха", - предложил Шевченко.

Он также выразил свои соболезнования родным и близким погибших в Кельбаджаре представителей СМИ.

4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.