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Шехида Отечественной войны похоронили в Сумгайыте

Шехида Отечественной войны похоронили в Сумгайыте Г.Юсифова похоронили сегодня на Аллее шехидов в Сумгайыте
Карабах
26 декабря 2020 г. 17:46
Шехида Отечественной войны похоронили в Сумгайыте

Похоронен солдат Вооруженных сил Азербайджана, ставший шехидом в ходе Отечественной войны.

Как сообщает Report, тело жителя города Сумгайыт Юсифова Гусейна Исаг оглы, 2001 года рождения, павшего в боях на Агдаринском направлении, сегодня передано его семье.

Г.Юсифова похоронили сегодня на Аллее шехидов в Сумгайыте.

Отметим, что последний раз Г.Юсифов был на связи со своими близкими 29 сентября. С этого дня семье не удавалось получить информацию о судьбе солдата. На днях стало известно, что он стал шехидом в боях за освобождение территорий Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsində şəhid olan əsgər Sumqayıtda dəfn edildi

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