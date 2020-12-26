Шехида Отечественной войны похоронили в Сумгайыте

Г.Юсифова похоронили сегодня на Аллее шехидов в Сумгайыте

Похоронен солдат Вооруженных сил Азербайджана, ставший шехидом в ходе Отечественной войны.

Как сообщает Report, тело жителя города Сумгайыт Юсифова Гусейна Исаг оглы, 2001 года рождения, павшего в боях на Агдаринском направлении, сегодня передано его семье.

Г.Юсифова похоронили сегодня на Аллее шехидов в Сумгайыте.

Отметим, что последний раз Г.Юсифов был на связи со своими близкими 29 сентября. С этого дня семье не удавалось получить информацию о судьбе солдата. На днях стало известно, что он стал шехидом в боях за освобождение территорий Азербайджана.