Шарль Мишель: ЕС готов активнее участвовать в решении проблем Южного Кавказа

Европейский союз готов более активно вовлекаться в решение проблем Южного Кавказа, а также укреплять связи с регионом.

Европейский союз готов более активно вовлекаться в решение проблем Южного Кавказа, а также укреплять связи с регионом.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Ереване.

"ЕС желает проявить вовлеченность в регионе, укрепить связи с региональными странами, провести работу к подготовке к саммиту Восточного партнерства", - отметил Мишель.

По его словам, ЕС содействует работе Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

"Мы поощряем продолжить работу для установления стабильности и благосостояния региона. Надеемся, что станет возможным решить вопрос пленных, выдачи карт минных полей, демаркаций и делимитации границ... Надеемся, что получится путем переговоров начать обсуждения по сотрудничеству, по транспортным коммуникациям, что будет содействовать экономическому развитию. Мирные переговоры важны. ЕС готов быть рядом, готов быть конструктивным партнером для решения проблемных вопросов и продвижения демократических ценностей", - заявил президент Европейского совета.