Сербская делегация во главе с мэром Нови-Пазара находится с визитом в Шуше

Делегация во главе с мэром сербского города Нови-Пазар Нихадом Бишевачем прибыла с официальным визитом в город Шуша.

Делегация во главе с мэром сербского города Нови-Пазар Нихадом Бишевачем прибыла с официальным визитом в город Шуша.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, визит состоялся по приглашению Специального представителя президента Азербайджана в Шушинском районе Айдына Керимова.

В административном здании Специального представительства в Шуше состоялась встреча с гостями.

На встрече А.Керимов подробно рассказал гостям об истории города Шуша, о проводимых ремонтно-восстановительных работах.

Было отмечено, что в рамках визита делегации в культурную столицу Азербайджана будет подписан документ о побратимстве городов Шуша и Нови-Пазар.