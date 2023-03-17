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Сербская делегация во главе с мэром Нови-Пазара находится с визитом в Шуше

Сербская делегация во главе с мэром Нови-Пазара находится с визитом в Шуше Делегация во главе с мэром сербского города Нови-Пазар Нихадом Бишевачем прибыла с официальным визитом в город Шуша.
Карабах
17 марта 2023 г. 11:14
Сербская делегация во главе с мэром Нови-Пазара находится с визитом в Шуше

Делегация во главе с мэром сербского города Нови-Пазар Нихадом Бишевачем прибыла с официальным визитом в город Шуша.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, визит состоялся по приглашению Специального представителя президента Азербайджана в Шушинском районе Айдына Керимова.

В административном здании Специального представительства в Шуше состоялась встреча с гостями.

На встрече А.Керимов подробно рассказал гостям об истории города Шуша, о проводимых ремонтно-восстановительных работах.

Было отмечено, что в рамках визита делегации в культурную столицу Азербайджана будет подписан документ о побратимстве городов Шуша и Нови-Пазар.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSerbiyanın Novi Pazar şəhər merinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Şuşada səfərdədir

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