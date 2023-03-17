Сербская делегация во главе с мэром Нови-Пазара находится с визитом в Шуше

Делегация во главе с мэром сербского города Нови-Пазар Нихадом Бишевачем прибыла с официальным визитом в город Шуша.
Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, визит состоялся по приглашению Специального представителя президента Азербайджана в Шушинском районе Айдына Керимова.
В административном здании Специального представительства в Шуше состоялась встреча с гостями.
На встрече А.Керимов подробно рассказал гостям об истории города Шуша, о проводимых ремонтно-восстановительных работах.
Было отмечено, что в рамках визита делегации в культурную столицу Азербайджана будет подписан документ о побратимстве городов Шуша и Нови-Пазар.