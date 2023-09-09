Сепаратисты в Карабахе заявили, что получат груз по дороге Агдам-Ханкенди

Сепаратисты на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, заявили, что получат продовольственный груз по дороге Агдам-Ханкенди.

Сепаратисты на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, заявили, что получат продовольственный груз по дороге Агдам-Ханкенди.

Как передает Report, об этом сообщил "информационный центр" т.н. режима.

Напомним, что два грузовика с продуктами питания уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди, чтобы удовлетворить потребности армян, проживающих в Карабахе, со стороны Общества Красного Полумесяца Азербайджана. В то же время по тому же маршруту Россия также отправила продовольственную помощь в Карабах.