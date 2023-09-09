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Сепаратисты в Карабахе заявили, что получат груз по дороге Агдам-Ханкенди

Сепаратисты в Карабахе заявили, что получат груз по дороге Агдам-Ханкенди Сепаратисты на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, заявили, что получат продовольственный груз по дороге Агдам-Ханкенди.
Карабах
9 сентября 2023 г. 21:24
Сепаратисты в Карабахе заявили, что получат груз по дороге Агдам-Ханкенди

Сепаратисты на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, заявили, что получат продовольственный груз по дороге Агдам-Ханкенди.

Как передает Report, об этом сообщил "информационный центр" т.н. режима.

Напомним, что два грузовика с продуктами питания уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди, чтобы удовлетворить потребности армян, проживающих в Карабахе, со стороны Общества Красного Полумесяца Азербайджана. В то же время по тому же маршруту Россия также отправила продовольственную помощь в Карабах.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı separatçılar Ağdam-Xankəndi yolu üzərindən yük qəbul edəcəyini açıqlayıblar

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