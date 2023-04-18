Секретарь Совбеза Азербайджана: Зангезурский коридор отражает не только интересы нашей страны

"Зангезурский коридор отражает не только стратегические интересы Азербайджана".

Зангезурский коридор отражает стратегические интересы Азербайджана, но может затронуть интересы многих стран

Как сообщает Report, об этом в своей статье, опубликованной в официальной печати, упомянул секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов.

"В то же время так называемый Средний коридор может стать самым безопасным маршрутом транзита Китай-Европа. Только прибыль, которую получат страны, расположенные в этом регионе, после реализации проекта, показывает, насколько важен Зангезурский коридор в мировом масштабе", - отметил Р.Усубов.