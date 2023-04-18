Секретарь Совбеза Азербайджана: Зангезурский коридор отражает не только интересы нашей страны

Зангезурский коридор отражает стратегические интересы Азербайджана, но может затронуть интересы многих стран
Как сообщает Report, об этом в своей статье, опубликованной в официальной печати, упомянул секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов.
"В то же время так называемый Средний коридор может стать самым безопасным маршрутом транзита Китай-Европа. Только прибыль, которую получат страны, расположенные в этом регионе, после реализации проекта, показывает, насколько важен Зангезурский коридор в мировом масштабе", - отметил Р.Усубов.