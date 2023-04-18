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Секретарь Совбеза Азербайджана: Зангезурский коридор отражает не только интересы нашей страны

Секретарь Совбеза Азербайджана: Зангезурский коридор отражает не только интересы нашей страны "Зангезурский коридор отражает не только стратегические интересы Азербайджана".
Карабах
18 апреля 2023 г. 08:54
Секретарь Совбеза Азербайджана: Зангезурский коридор отражает не только интересы нашей страны

Зангезурский коридор отражает стратегические интересы Азербайджана, но может затронуть интересы многих стран

Как сообщает Report, об этом в своей статье, опубликованной в официальной печати, упомянул секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов.

"В то же время так называемый Средний коридор может стать самым безопасным маршрутом транзита Китай-Европа. Только прибыль, которую получат страны, расположенные в этом регионе, после реализации проекта, показывает, насколько важен Зангезурский коридор в мировом масштабе", - отметил Р.Усубов.

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Версия на английском языке Secretary of Security Council of Azerbaijan: 'Zangazur Corridor does not only reflect the interests of our country'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi: “Zəngəzur dəhlizi yalnız ölkəmizin maraqlarını əks etdirmir”

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