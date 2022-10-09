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Сегодня - вторая годовщина освобождения Гадрута

Сегодня - вторая годовщина освобождения Гадрута 9 октября 00:00
Карабах
9 октября 2022 г. 00:00
Сегодня - вторая годовщина освобождения Гадрута

Сегодня - вторая годовщина освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Как сообщает Report, поселок Гадрут и еще несколько сел были освобождены от вражеской оккупации 9 октября в результате контрнаступления Азербайджанской армии, начатого 27 сентября 2020 года.

Об освобождении населенных пунктов объявил в обращении к азербайджанскому народу Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев.

В тот день, наряду с поселком Гадрут, от вражеской оккупации также были освобождены села Чайлы, Юхары Гюзляк, Горазыллы, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур.

Освобождение Гадрута стало одной из ключевых операций, решившей исход войны. Потому что именно после освобождения Гадрута Азербайджанская армия взяла курс на Шушу. Бои за Гадрут сыграли огромную роль в освобождении Шуши, потому что враги дали азербайджанских военных в Шуше с другого направления.

Таким образом, с 7 октября начались тяжелые бои, а 9-го октября Азербайджанская армия взяла под контроль стратегически важные села и высоты, расположенные вблизи поселка. Таким образом, поселок и вышеуказанные села были освобождены.

Президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посетили поселок Гадрут Ходжавендского района 24 декабря прошлого года. С их участием была открыта новая воинская часть, затем Верховный главнокомандующий передал воинской части боевое знамя.

После освобождения в Гадруте начались строительно-восстановительные работы.

Продолжается строительство дороги Физули-Гадрут, введена в строй автозаправочная станция (АЗС) модульного типа.

Протяженность дороги составляет 12 километров. Она берет начало от "Дороги Победы" и соединяется с недавно построенной автомобильной дорогой Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут.

В начале октября Гадруте уже начал работу Центр семейного здоровья (ЦСЗ). Здание центра здоровья введено в эксплуатацию после капитального ремонта и в нем планируется обслуживать 6 тысяч граждан. Учреждение обеспечено всем необходимым медицинским оборудованием и средствами. В центре организована круглосуточная Служба экстренной и неотложной медицинской помощи, оснащенная реанимобилем.

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Версия на английском языке Today marks two years since liberation of Hadrut settlement
Версия на азербайджанском языке Bu gün Hadrutun işğaldan azad olunmasının ikinci ildönümüdür

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