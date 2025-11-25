Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар

    Карабах
    • 25 ноября, 2025
    • 00:00
    Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар

    Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар.

    Как напоминает Report, со дня освобождения Кяльбаджарского района от оккупации вооруженных сил Армении минуло пять лет.

    Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года День города Кяльбаджар ежегодно отмечается 25 ноября.

    Освобождение Кяльбаджара стало возможным благодаря политическому лидерству Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева и успешным военным операциям азербайджанской армии в период Отечественной войны осенью 2020 года.

    Кяльбаджар должен был быть возвращен Азербайджану еще 15 ноября в соответствии с заявлением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Однако, армянская сторона запросила дополнительные 10 дней для вывода из района своих подразделений и незаконно размещенных лиц. Азербайджан, проявив гуманизм, согласился отсрочить возвращение Кяльбаджара до 25 ноября.

    Кяльбаджарский район был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 2 апреля 1993 года. В результате этой оккупации 53 340 азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, погибли 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек был взят в плен или пропал без вести, а тысячи жителей получили ранения.

    В настоящее время в Кяльбаджаре ведутся активные строительно-восстановительные работы, создается новая инфраструктура. В районе строятся дороги и восстанавливаются объекты инфраструктуры.

    Кяльбаджарский район Кяльбаджар День города Ильхам Алиев
    Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür
    Azerbaijan celebrates Kalbajar City Day

    Последние новости

    00:00

    Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар

    Карабах
    23:48

    Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации в Украине

    Другие страны
    23:32

    СМИ: Швеция намерена приобрести крылатые ракеты, способные достичь целей в РФ

    Другие страны
    23:11

    МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Венесуэлу

    Другие страны
    22:53

    В трех районах Баку будут локальные перебои в подаче газа

    Энергетика
    22:52

    Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ

    В регионе
    22:46
    Фото

    В Каире состоялся бизнес-форум с участием азербайджанских и египетских компаний - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    22:31

    Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

    Другие страны
    22:14

    Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссию

    Другие страны
    Лента новостей