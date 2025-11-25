Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар.

Как напоминает Report, со дня освобождения Кяльбаджарского района от оккупации вооруженных сил Армении минуло пять лет.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года День города Кяльбаджар ежегодно отмечается 25 ноября.

Освобождение Кяльбаджара стало возможным благодаря политическому лидерству Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева и успешным военным операциям азербайджанской армии в период Отечественной войны осенью 2020 года.

Кяльбаджар должен был быть возвращен Азербайджану еще 15 ноября в соответствии с заявлением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Однако, армянская сторона запросила дополнительные 10 дней для вывода из района своих подразделений и незаконно размещенных лиц. Азербайджан, проявив гуманизм, согласился отсрочить возвращение Кяльбаджара до 25 ноября.

Кяльбаджарский район был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 2 апреля 1993 года. В результате этой оккупации 53 340 азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, погибли 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек был взят в плен или пропал без вести, а тысячи жителей получили ранения.

В настоящее время в Кяльбаджаре ведутся активные строительно-восстановительные работы, создается новая инфраструктура. В районе строятся дороги и восстанавливаются объекты инфраструктуры.