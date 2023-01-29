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Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.
Карабах
29 января 2023 г. 10:18
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, три грузовых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 49-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экотерроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 3 avtomobilinin hərəkətinə şərait yaradılıb

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