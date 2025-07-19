О нас

Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиафорум

Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиафорум Сегодня в Шуше стартует 3-й Глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".
Карабах
19 июля 2025 г. 16:16
Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиафорум

Сегодня в Шуше стартует 3-й Глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Как сообщает корреспондент Report, форум продлится до 21 июля.

Ожидается участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.

Среди участников - не только иностранные представители СМИ, но и азербайджанские журналисты, эксперты и официальные лица.
После церемонии открытия работа форума продолжится в формате сессий.

Также в рамках форума запланированы поездки участников в Агдамский район и город Лачын.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 3rd Shusha Global Media Forum to kick off today
Версия на азербайджанском языке Bu gün 3-cü Şuşa Qlobal Media Forumu işə başlayır

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
18 июля 2025 г. 17:07
В субботу в Азербайджане осадков не ожидается
В субботу в Азербайджане осадков не ожидается
18 июля 2025 г. 12:42
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi