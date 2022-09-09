Сегодня еще 13 семей возвращаются в родное село Агалы в Зангилане

С сегодняшнего дня началось переселение еще нескольких семей в село Агалы Зангиланского района.

С сегодняшнего дня начинается переселение еще нескольких семей в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, еще 13 семей будут отправлены в село Агалы, которое было отстроено на основе концепции "умного села", в соответствии с Великим Возвращением.

Отметим, что первый переселенченский караван в составе 12 семей покинул "город Зангилан" села Масазыр Абшеронского района 7 сентября.

Переселение в село Агалы – первый шаг Великого возвращения. До оккупации на этой административной территории располагались три села. В то время в Первом Агалы проживали 40 семей (154 человека), во Втором Агалы - 60 семей (245 человек), в Третьем Агалы - 161 семья (675 человек). В настоящее время общее число семей из этих сел 352 (1 504 человека).