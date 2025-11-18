Самир Нуриев: Генпланы Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенда находятся на стадии разработки

Крупномасштабные проекты, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, кардинально изменили всю картину развития региона.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Администрации президента и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самир Нуриев на заседании, посвященном 5-летней деятельности штаба в Зангилане.

Он отметил, что глава государства принял участие в 569 мероприятиях на освобожденных от оккупации территориях, заложил основу 177 проектов различного назначения, открыл 167 объектов и инфраструктурных проектов: "Интегрированный подход к обеспечению "Великого возвращения" дал реальные результаты, и уже утверждены "Общий план освобожденных территорий", генеральные планы 8 городов, детальные планы 3 городов, а генеральные планы городов Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенд находятся на стадии разработки".

Кроме того, в результате работ по разминированию, проводимых соответствующими госструктурами и местными компаниями в Карабахе и Восточном Зангезуре, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 240 тыс. га территории, введены в эксплуатацию 3 международных аэропорта, из 60 проектов автомобильных дорог общей протяженностью 3501,6 км полностью реализованы 16, а 1 - частично.

Состоялось открытие Агдамской железной дороги и Автовокзального комплекса. Завершены буровые работы в 28 тоннелях, строительство 392 мостов и 9 виадуков на автомобильных дорогах. Запланировано строительство 49 мостов для железных дорог, из них строительство 42 мостов завершено, 3 моста введены в эксплуатацию.

В Карабахе и Восточном Зангезуре введены в эксплуатацию 38 гидроэлектростанций, 4 водохранилища, 14 электрических подстанций, проложены 6 магистральных газопроводов, более 1000 км высоковольтных линий электропередачи, обеспечена подача газа в 8 городов, 20 сел и 1 поселок. В регионе введены в эксплуатацию 1 больница, 19 общеобразовательных, 7 дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, в Ханкенди начал функционировать Карабахский Университет.