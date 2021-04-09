Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение

Сообщения об ожидаемом прибытии из Баку армянских военнопленных были провокацией.
Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов корреспонденту Hraparak.am.
Журналист поинтересовалась, почему должностные лица Армении заявили, что будет осуществлен обмен пленными.
"Ложь и провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население", - сказал Р. Мурадов.
По его словам, ничего подобного не планировалось. Это был рабочий визит.