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Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение

Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение Командующий миротворческим контингентом назвал провокацией сообщения об ожидаемом прибытии из Баку армянских военнопленных
Карабах
9 апреля 2021 г. 14:21
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
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Сообщения об ожидаемом прибытии из Баку армянских военнопленных были провокацией.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов корреспонденту Hraparak.am.

Журналист поинтересовалась, почему должностные лица Армении заявили, что будет осуществлен обмен пленными.

"Ложь и провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население", - сказал Р. Мурадов.

По его словам, ничего подобного не планировалось. Это был рабочий визит.

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Версия на английском языке Rustam Muradov: Armenian authorities misleading country's public

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