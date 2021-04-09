Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение

Командующий миротворческим контингентом назвал провокацией сообщения об ожидаемом прибытии из Баку армянских военнопленных

Сообщения об ожидаемом прибытии из Баку армянских военнопленных были провокацией.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов корреспонденту Hraparak.am.

Журналист поинтересовалась, почему должностные лица Армении заявили, что будет осуществлен обмен пленными.

"Ложь и провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население", - сказал Р. Мурадов.



По его словам, ничего подобного не планировалось. Это был рабочий визит.