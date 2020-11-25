Российский эксперт: Позиция Армении "ни шагу назад" приведет эту страну к краху

"25 ноября Кельбаджанский район вернулся под контроль Азербайджана. Это территория, непосредственно граничащая с самой Арменией. По сути, тем самым была восстановлена административная граница между Азербайджаном и Арменией, которая существовала во времена

"25 ноября Кельбаджарский район вернулся под контроль Азербайджана. Это территория, непосредственно граничащая с самой Арменией. По сути, тем самым была восстановлена административная граница между Азербайджаном и Арменией, которая существовала во времена Советского Союза".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что война нанесла непоправимый ущерб армянской государственности: "На мой взгляд интересно еще то, что сейчас в Армении многие возмущаются тем, почему Пашинян сразу не вернул эти семь районов, мол не надо было терять столько людей и техники. По сути, был нанесен серьезный ущерб армянской экономике и государственности. Мадридские принципы по-любому были выполнены, но вопрос в том, какую цену заплатила Армения? Вместо того, чтобы идти мирным путем, решить все спокойно в рамках переговорного процесса, вернуть семь районов и получить статус для Карабаха, она ввязалась в изначально проигрышную войну. Только сейчас у армян появляется понимание того, что эти Мадридские принципы, на самом деле, были в интересах прежде всего Армении, а не Азербайджана. Я об этом в свое время говорил. Они отвечали в первую очередь интересам Армении, но Азербайджан подписал их, потому что не хотел войны, хотел решить конфликт путем переговоров".

"Я часто говорил, что позиция Армении "ни шагу назад" и попытка удерживать военным путем все оккупированные территории приведет эту страну к краху. Четыре района и часть Карабаха Азербайджан вернул военным путем, еще три района - мирным путем. Плюс к этому Азербайджан получил коридор в Нахчыван в качестве, так скажем, компенсации. Получается, он получил даже больше, чем предусматривалось Мадридскими принципами", - отметил эксперт.

"Также мне хотелось бы добавить, что азербайджанцы не должны жалеть о том, что война была остановлена. Все было сделано правильно. Территориальная целостность Азербайджана все равно будет восстановлена на 100%", - заключил Перенджиев.