Российский эксперт: Ни о каком статусе Нагорного Карабаха речь идти не может

Коротченко: "Я позитивно оцениваю результаты трехсторонней встречи, которая состоялось в Москве 30 января"

"Я позитивно оцениваю результаты трехсторонней встречи, которая состоялось в Москве 30 января. Это начало практической реализации многосторонних усилий по созданию транспортного коридора, в котором одинаково заинтересованы все страны региона. Но еще предстоит сделать очень многое. Будем надеяться, что проект реализуется в самые короткие сроки". Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя встречу вице-премьеров Азербайджана, России и Армении.

Коротченко также подчеркнул важность решения о разблокировании транспортных путей и создании для этого экспертных подгрупп: "Для Азербайджана развитие Карабаха является одним из главных национальных приоритетов, поэтому создание новых транспортных коридоров даст импульс абсолютно всему региону: и Нагорному Карабаху как для неотъемлемой части Азербайджана, и Армении. Также и другим странам: Ирану, Турции и России".

"Я думаю, ни у кого сегодня нет иллюзий по поводу принадлежности Карабаха. Карабахский регион – часть Азербайджана. Ни о каком статусе Нагорного Карабаха речь идти не может", - подчеркнул И. Коротченко.