Roots of Peace хочет сотрудничать с ANAMA в целях содействия операциям по разминированию в Карабахе

Международная гуманитарная организация "Корни мира" (Roots of Peace) хочет сотрудничать с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в целях содействия операциям по разминированию в Карабахе.

Международная гуманитарная организация "Корни мира" (Roots of Peace) хочет сотрудничать с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в целях содействия операциям по разминированию в Карабахе.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом журналистам сказала учредитель и руководитель международной гуманитарной организации "Корни мира" Хайди Кюн.

Она отметила, что посещает Карабах уже во второй раз, чтобы воочию увидеть масштабы разрушений. Кюн назвала увиденное на освобожденных территориях свидетельством жестокости.

"Карабах когда-то был известен как черный сад. Это было красивое место, окруженное виноградниками. Сегодня черный сад представляет собой семена разрушений, вызванных наземными минами", - отметила она.

Хайди Кюн отметила, что она впечатлена самоотверженностью сотрудников ANAMA, которые, рискуя жизнями, очищают территории от мин, а также масштабными восстановительными работами в Карабахе.