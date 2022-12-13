Российские миротворцы привлекли к месту проведения акций на дороге Шуша-Ханкенди дополнительные силы

Российские миротворцы привлекли дополнительную живую силу к месту проведения акций протеста на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Российские миротворцы привлекли дополнительную живую силу к месту проведения акций протеста на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Сотрудник Report, освещающий акцию, сообщает, что, несмотря на холодную погоду, участники акции полны решимости остаться в этом районе.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

В настоящее время акция проходит под лозунгами “Азербайджан хозяин своих недр!", "Да здравствует Азербайджан!".

Они требуют прибытия на территорию командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.