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Разрабатываются градостроительные обоснования нескольких сел освобожденных районов

Разрабатываются градостроительные обоснования нескольких сел освобожденных районов Разрабатываются градостроительные обоснования нескольких сел освобожденных районов.
Карабах
17 марта 2023 г. 14:13
Разрабатываются градостроительные обоснования нескольких сел освобожденных районов

Разрабатываются градостроительные обоснования нескольких сел освобожденных районов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

В отчете отмечается, что на освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по подготовке документов территориального планирования, соответствующими решениями Кабинета министров утверждены общий план освобожденных территорий и генеральный план города Агдама, завершается согласование проекта генерального плана Физули с соответствующими государственными органами.

Продолжается работа по подготовке генеральных планов города Шуша, Джебраила, Кяльбаджара, Зангилана и Губадлы.

Работы по подготовке градостроительных обоснований сел Суговушан и Талыш Тертерского района, села Дашалты Шушинского района, поселок Гадрут и села Туг Ходжавендского района, сел Пирахмедли и Дядяли Физулинского района, сел Заллар, Яншаг и Зар Кяльбаджарского района, поселка Худаферин и сел Шюкюрбейли и Хоровлу Джебраильского района, сел Махрузлу, Зиланлы и Ханлыг Губадлинского района, сел Сарыджалы, Кянгярли и Хыдырлы Агдамского района, сел Горчу, Гюлябирд и Шялвя Лачынского района, сел Джахангирбейли и Мамедбейли Зангиланского района находятся на завершающем этапе.

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