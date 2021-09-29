Путин: Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе

Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом в Сочи.

"На границе между Азербайджаном и Арменией активно действуют российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение", - заявил В. Путин.

Напомним, в Сочи проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в формате один на один.