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Путин: Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной

Путин: Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной "Прежде всего, хочу поблагодарить своих коллег – и Президента Азербайджана, и премьер-министра Армении – за то, что они согласились сегодня приехать в Москву, встретиться для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением условий мирного нашего сог
Карабах
11 января 2021 г. 22:02
Путин: Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной
Владимир Путин

"Прежде всего, хочу поблагодарить своих коллег – и Президента Азербайджана, и премьер-министра Армении – за то, что они согласились сегодня приехать в Москву, встретиться для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением условий мирного нашего соглашения от 9 ноября прошлого года".

Как передает Report, об этом сказал Президент России Владимир Путин в заявлении для прессы после трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьёзных инцидентов. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней встречи, вернулось уже свыше 48 тысяч перемещённых лиц и беженцев. Идет настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры.

Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное Заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

Уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякий сомнений, пойдёт на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", - сказал Владимир Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Bugünkü görüşü son dərəcə vacib və faydalı hesab edirəm"

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