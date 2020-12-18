Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху

"Уже отмечалось, что Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорно-карабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группеОБСЕ", - заявил В. Путин.

Он напомнил о трехстороннем соглашении, которое было подписано в ноябре. "Важно, что оно в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки" , - заявил российский лидер.

"Мы все переживали по поводу вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха, в который вовлечены близкие всем нам государства - члены СНГ - Азербайджан и Армения", - заявил В. Путин. По его словам, "имевшие место боестолкновения привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы".