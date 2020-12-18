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Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху

Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху "Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации"
Карабах
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18 декабря 2020 г. 14:38
Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Владимир Путин
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Соглашение по Нагорному Карабаху в целом последовательно реализуется. Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
"Уже отмечалось, что Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорно-карабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группеОБСЕ", - заявил В. Путин.
Он напомнил о трехстороннем соглашении, которое было подписано в ноябре. "Важно, что оно в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки" , - заявил российский лидер.
"Мы все переживали по поводу вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха, в который вовлечены близкие всем нам государства - члены СНГ - Азербайджан и Армения", - заявил В. Путин. По его словам, "имевшие место боестолкновения привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы".
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Версия на английском языке Putin speaks about implementation of Nagorno-Karabakh agreement
Версия на азербайджанском языке Rusiya prezidenti Qarabağ razılaşmasının icrasından danışdı

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