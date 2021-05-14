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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Карабах
14 мая 2021 г. 11:14
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Putin, Pashinyan mull situation on Azerbaijan-Armenia border

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