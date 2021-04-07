Путин: Нормализация ситуации в Карабахе остается самой актуальной проблемой

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве

Нормализация ситуации в Нагорном Карабахе остается самой актуальной и острой проблемой.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.

"Безусловно, нам есть, о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы - это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него", - сказал Путин на встрече.

"Важнейшей составляющий является возможность восстановления топограф-экономических связей и транспортных маршрутов в Карабахе", - добавил В. Путин.