Путин: Нормализация ситуации в Карабахе остается самой актуальной проблемой

Нормализация ситуации в Нагорном Карабахе остается самой актуальной и острой проблемой.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.
"Безусловно, нам есть, о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы - это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него", - сказал Путин на встрече.
"Важнейшей составляющий является возможность восстановления топограф-экономических связей и транспортных маршрутов в Карабахе", - добавил В. Путин.