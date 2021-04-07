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Путин: Нормализация ситуации в Карабахе остается самой актуальной проблемой

Путин: Нормализация ситуации в Карабахе остается самой актуальной проблемой Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве
Карабах
7 апреля 2021 г. 17:19
Путин: Нормализация ситуации в Карабахе остается самой актуальной проблемой
Владимир Путин

Нормализация ситуации в Нагорном Карабахе остается самой актуальной и острой проблемой.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.

"Безусловно, нам есть, о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы - это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него", - сказал Путин на встрече.

"Важнейшей составляющий является возможность восстановления топограф-экономических связей и транспортных маршрутов в Карабахе", - добавил В. Путин.

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Версия на английском языке Vladimir Putin: Normalization of situation in Karabakh remains most acute problem

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