О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы

Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы Премьер министр Армении Никол Пашинян совершил телефонный звонок президенту России Владимиру Путину
Карабах
22 января 2022 г. 13:27
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Владимир Путин и Никол Пашинян

Премьер министр Армении Никол Пашинян совершил телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. В ходе разговора обсужден вопрос по реализации договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении по демаркации азербайджано-армянской границы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

Также Путин проинформировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Putinlə Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin müəyyənləşməsini müzakirə edib

Самое важное

Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
21 января 2022 г. 12:53
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
21 января 2022 г. 11:00
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi