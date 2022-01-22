Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы

Премьер министр Армении Никол Пашинян совершил телефонный звонок президенту России Владимиру Путину

Премьер министр Армении Никол Пашинян совершил телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. В ходе разговора обсужден вопрос по реализации договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении по демаркации азербайджано-армянской границы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

Также Путин проинформировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации.