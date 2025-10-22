Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Путешественник из Португалии: В Карабахе люди наконец живут в мире

    Карабах
    • 22 октября, 2025
    • 11:29
    Путешественник из Португалии: В Карабахе люди наконец живут в мире

    Восстановительные работы идут в Карабахе полным ходом, и люди наконец живут в мире.

    Как передает корреспондент Report, об этом заявил путешественник из Португалии Жо Пауло Пихото журналистам в Агдаме.

    Гость отметил, что во время предыдущего визита в 2021 году видел планы восстановительных работ.

    "Сейчас я стал свидетелем того, что все обещанные планы действительно реализовались. Изменения - потрясающие", - сказал Пихото.

    Путешественник также выразил уверенность в скорейшем разминировании региона в рамках продолжающихся усилий Азербайджана.

    "Агдам, как я вижу, почти полностью расчищен от мин. Это действительно впечатляющая работа", - подытожил он.

    Напомним, группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) сегодня начали двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.

    Лента новостей