Путешественник из Португалии: В Карабахе люди наконец живут в мире
- 22 октября, 2025
- 11:29
Восстановительные работы идут в Карабахе полным ходом, и люди наконец живут в мире.
Как передает корреспондент Report, об этом заявил путешественник из Португалии Жо Пауло Пихото журналистам в Агдаме.
Гость отметил, что во время предыдущего визита в 2021 году видел планы восстановительных работ.
"Сейчас я стал свидетелем того, что все обещанные планы действительно реализовались. Изменения - потрясающие", - сказал Пихото.
Путешественник также выразил уверенность в скорейшем разминировании региона в рамках продолжающихся усилий Азербайджана.
"Агдам, как я вижу, почти полностью расчищен от мин. Это действительно впечатляющая работа", - подытожил он.
Напомним, группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) сегодня начали двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.