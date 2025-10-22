İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    Portuqaliyalı səyyah: Qarabağda insanlar nəhayət sülh şəraitində yaşayır

    Qarabağ
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:31
    Portuqaliyalı səyyah: Qarabağda insanlar nəhayət sülh şəraitində yaşayır

    Qarabağda bərpa işləri tam sürətlə davam edir və insanlar nəhayət sülh içində yaşayırlar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə portuqaliyalı səyyah Jo Paulo Pihoto bildirib.

    O qeyd edib ki, 2021-ci ildəki səfəri zamanı bərpa işlərinin planlarını görüb: "İndi isə bütün planların həqiqətən həyata keçirildiyinin şahidi oldum. Dəyişikliklər heyranlıq doğurur".

    Səyyah, həmçinin Azərbaycanın səyləri nəticəsində regionun tezliklə minalardan təmizlənəcəyinə əminliyini ifadə edib: "Ağdam demək olar ki, tamamilə minalardan təmizlənib. Bu həqiqətən təsirli bir işdir".

    Qeyd edək ki, səkkiz ölkədən - ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Avstriya, İsveç, İrlandiya və Portuqaliyadan olan səyyahlar 2 gün ərzində avtomobil yolu ilə Ağdam-Xankəndi-Laçın-Şuşa-Füzuli xətti üzrə hərəkət etməyi planlaşdırır.

